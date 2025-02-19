شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحسم موقف أحمد بلحاج من مباراة سيراميكا والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى أحمد بلحاج لاعب وسط سيراميكا، لفحص طبى من أجل معرفة موقفه من مواجهة الجونة، المقرر لها الرابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

وتعرض أحمد بلحاج لإصابة قوية في أنكل القدم خلال مباراة سيراميكا مع إنبى التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، والتي غادرها اللاعب ولم يستطع استكمالها.

وأظهر التشخيص المبدئى للاعب أنه يعانى من التواء في أنكل القدم بعد كرة مشتركة قوية مع مدافع إنبى، وينتظر نتيجة الفحص الطبي من أجل معرفة موقفه من التدريبات والمباراة القادمة.

وفشل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فى تحقيق أى فوز خلال آخر 4 مباريات فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف، وتراجع الفريق للمركز السادس برصيد 21 نقطة من 5 انتصارات وتعادل فى 6 مباريات و3 خسائر.