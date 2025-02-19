شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة كولر لفرض السرية في مران الأهلي قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، سرية تامة على مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم، الأربعاء، بملعب التتش استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ورفض كولر تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم عقب راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة حيث تدرب الفريق مران استشفائي صباح الأثنين بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة مساء الأحد في الجولة الـ14 للدوري بملعب برج العرب، قبل أن يحصل على راحة أمس وتدرب اليوم استعداداً لمواجهة القمة المرتقبة.