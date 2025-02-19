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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 19 – 2- 2025، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

الإسماعيلى يؤجل ملف تجديد اللاعبين لنهاية الموسم بسبب الأزمة المالية

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين لنهاية الموسم الحالي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى في الوقت الحالي.

الزمالك يغادر إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بمحافظة الإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.

جروس يطلب مستحقاته كاملة بعد الرحيل عن الزمالك

رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لسابق لفريق الزمالك تسوية مستحقاته لدى النادى، والتي تقدر بـ 210 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى بالإضافة إلى جزء من راتبه.

الأهلي ضد الزمالك.. لاعبين سنة أولى قمة فى كلاسيكو السبت بالدوري

تنتظر جماهير الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى السبت المقبل، مواجهة الكلاسيكو الأشهر، بين قطبى الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، حيث يستعد الفريقان للمواجهة المرتقبة.

سيراميكا يستعيد خدمات أحمد القندوسى أمام الجونة بعد انتهاء إيقافه

يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق أمام الجونة في المباراة المقرر لها الرابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

حسام حسن يتقصى عن ملعب زوالي المغربى مسرح مواجهة مصر وإثيوبيا بتصفيات المونديال

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تقريرا مفصلا عن ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب مسرح مواجهة مصر مع منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

الأهلي يفاوض نيس الفرنسي لاستعارة عبد المنعم في كأس العالم للأندية

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي نيس الفرنسي، من أجل الحصول على موافقتهم لاستعادة خدمات محمد عبد المنعم نجم الدفاع الأحمر السابق ولاعب نيس الحالي، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.