شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يستعد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك من المشاركة مع فريقه في مباراة الأهلي المقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

وتأكد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي جوزية بيسيرو، من جاهزية زيزو من الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه لإصابة عضلية في المباراة السابقة للفريق أمام بتروجت، وأكد الجهاز الطبي لبيسيرو أن زيزو يسير وفقا للبرنامج التأهيلى الموضوع له، وفرص لحاقه بالقمة كبيرة.

واًصبح زيزو بؤرة الأحداث فى الزمالك قبل القمة، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم، ولم يتم حسم موقفه من التجديد من عدمه مع الفريق، وذلك بعد تصريحات ميدو عن تأجيل ملف التجديد لبعد القمة، وكذلك انتظار اللاعب لموعد عقد الجلسة مع النادى للاتفاق على التجديد ومعرفة مصيره مع الأبيض.

ويدخل الزمالك مباراة القمة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد أن حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى مثلها، وبفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب الوصافة الذى جمع 32 نقطة، بالفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 5 مواجهات أخرى.