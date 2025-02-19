شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي و الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة ، صوب استاد القاهرة مساء السبت لمتابعة قمة الدوري الكرة المصرية التي تجمع الأهلي و الزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ15 للدوري.

موعد مباراة الأهلي و الزمالكتقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في السابعة من مساء السبت المقبل، بإستاد القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة ، مع استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، في المقابل يخوض الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، و خسر في مثلها.

طاقم حكام القمةطلب النادي الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي على أن يتحمل الأهلي تكاليف استقدام الحكام بصفته صاحب المباراة ، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن أسماء الحكام خلال ساعات . أبرز الغيابات في الأهلي و الزمالكيغيب عن الأهلي في مباراة الزمالك كلاً من على معلول و يحيي عطية الله و ياسر إبراهم و طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ، بينما أبرز غيابات الزمالك كلا من أحمد فتوح و ناصر ماهر و محمود جهاد الأهلي ضد الزمالك.. المدرسة السويسرية ضد البرتغالية

يقود الأهلى فنيا في المباراة، السويسرى مارسيل كولر، بينما يقود الزمالك البرتغالى جوزيه بيسيرو، والذى تولى المهمة خلفا لكريستيان جروس، و تٌعد مباراة الأهلى هي الثانية له مع الفريق، بعد أن قاد الأبيض أمام بتروجت في الجولة السابقة.