شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره الزمالك في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام بإستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

وتقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في السابعة من مساء السبت المقبل، بإستاد القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة ، مع استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، في المقابل يخوض الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، و خسر في مثلها.

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يقود الأهلى فنيا في المباراة، السويسرى مارسيل كولر، بينما يقود الزمالك البرتغالى جوزيه بيسيرو، والذى تولى المهمة خلفا لكريستيان جروس، و تٌعد مباراة الأهلى هي الثانية له مع الفريق، بعد أن قاد الأبيض أمام بتروجت في الجولة السابقة.

