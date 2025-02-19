شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكواش يطلق اسم محمد يحيى سباعى على بطولة كأس مصر تكريماً لذكراه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، عن تغيير اسم بطولة كأس مصر لهذا الموسم لتصبح باسم اللاعب الراحل محمد يحيى سباعي تكريما لذكراه، وتبدأ فعاليات البطولة اعتبارا من غدا الخميس، على ملاعب نادي الصيد، و6 أكتوبر ونادي النادي لموسم 2024-2025.

وودع يحيى سباعي، ناشئ الاسكواش بنادي الشمس، عالمنا في شهر يناير الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال مشاركته في مباراة ببطولة بلاك بول.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسمياً يعلن من خلاله تعديل وإلغاء مواعيد بطولات في الموسم الجاري، وذلك بعد وفاة محمد يحيى سباعي ناشئ نادي الشمس، خلال مشاركته في بطولة بلاك بول، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته بالمباريات.

وجاء بيان الاتحاد المصري للإسكواش كالتالي:

1. إلغاء بطولة منطقة القاهرة: تم اتخاذ قرار بإلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

2 ترحيل بطولة كأس مصر * سيتم إقامة بطولة كأس مصر في الموعد المحدد سابقًا لبطولةمنطقة القاهرة.

3. التشديد على الإجراءات الطبية : يؤكد الاتحاد على ضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع. مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركه بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه ١ فبراير 2025.

4- مراعاة الظروف الخاصة : يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد نسأل الله السلامة للجميع، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.