شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد محمد شحاتة أمام الأهلى في القمة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى في اطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتي تجمع الفريقين في السابعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ، في أول قمة يقودها البرتغالى بيسيرو مع الزمالك.

ويستعيد الزمالك جهود محمد شحاتة لاعب الفريق، فى مباراة الأهلي بعدما تغيب عن المباراة الماضية أمام بتروجت لتراكم البطاقات، حيث قررت رابطة الأندية إيقاف محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فاركو، وبالفعل تغبي الاعب عن مواجهة بتروجت، ليعود مرة أخرى للمشاركة مع فريقه أمام الأهلى في القمة.

في المقابل يواصل ناصر ماهر الغياب أمام الأهلي بعد الطرد الذى تعرض له في مباراة الإسماعيلى، حيث تم إيقافه 3 مباريات، وهو ما غيبه عن مباراة الفريق أمام كلا من فاركو وبتروجت، كما سيغيب عن لقاء الأهلي أيضا، على أن يعود للمشاركة مع الفريق أمام زد بالجولة السادسة عشر للدوري.

وفرض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، سياجا من السرية على الفريق والاستعدادات، حيث طلب من اللاعبين الابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم الانشغال بغير المباراة وزيادة التركيز خاصة وان مواجهة الأهلي ستكون بداية تصحيح مسار الفريق ونتائجه خلال الفترة الحالية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة.