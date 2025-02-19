شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يعود لقيادة هجوم الأهلي فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعود وسام أبو علي مهاجم الأهلي لتشكيل الفريق خلال مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وغاب وسام أبو علي عن تدريبات ومباريات الأهلي الماضية وتحديداً منذ مباراة فاركو التي أقيمت يوم 22 يناير الماضي في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وإنتهت بالتعادل 1-1 بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وظهر وسام أبو علي بديلاً في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الأحد الماضي ببرج العرب وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة ، حيث شارك في الدقيقة 76 بدلاً من السلوفيني جراديشار.

ورغم ظهور جراديشار بشكل جيد في المباريات التي شارك فيها أساسياً خلال الفترة التي غاب فيها وسام أبو علي، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يُفضّل الإستعانة بـ وسام أبو علي أساسياً في مباراة الزمالك على أن يجلس جراديشار على دكة البدلاء.

بعيداً عما سبق ، كشف الإعلامي سيف زاهر والمذيع بقنوات أون تايم سبورتس، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، نجحت في الحصول على مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته بأمريكا ووجه الإعلامي سيف زاهر، الشكر لمجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي و سيف الوزيري نائب رئيس المتحدة علي المجهودات المبذولة مؤخرا و رعايتها للعديد من الاتحادات الرياضية و الأبطال الرياضيين و تطوير الإعلام الرياضي بمختلف مجالاته وعلي رأسها قنوات أون تايم سبورتس .

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة عن تنظيم معسكر خارجي لفريق الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025 وشهد توقيع عقد الشراكة بين الجانبين كل من مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيى لطفي، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ممثلة في المهندس أيمن فتحي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد شمس، وعضوي المجلس المهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، ويتخلله مباراة ودية يوم 8 يونيو أمام أحد الفرق المكسيكية، ضمن استعدادات الفريق للبطولة العالمية ، وتسعى المتحدة للرياضة إلى توفير كل سبل الدعم للنادي الأهلي لضمان أفضل إعداد ممكن قبل خوض المنافسات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لدعم ممثل الكرة المصرية في المحافل الدولية.