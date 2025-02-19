شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في عمان يلتقي بعثة منتخب الهوكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص خالد راضى سفير مصر في عمان علي مقابلة المنتخب الوطني للهوكي المتواجد في مسقط لخوض منافسات بطولة كأس الأمم العالمية والتى تستمر حتي 23 فبراير الجاري.

ومن جانبه حرص حاتم الفكهاني عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي و رئيس بعثة الفراعنة في البطولة علي إهداء السفير درع الاتحاد .

فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره تشيلى بنتيجة 3-1 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى أمس .



سفير مصر في عمان خلال استقبال بعثة الهوكي



سفير مصر في عمان يستقبل بعثة الهوكي



سفير مصر في عمنان يرحب ببعثة الهوكي

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الهوكى مع بولندا غدا بعد الفوز على الصين فى ضربة البداية.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجناينى – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كل من: تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.