شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يؤدى تدريبه الأول فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم الأربعاء المنتخب الوطني للكرة النسائية تدريبه الأول في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض في ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب الكرة النسائية تدريبه على ملعب المباراة، التي تقام في الثالثة عصر يوم 21 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 25 بالشهر ذاته، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تقام المباراة في الثالثة عصر الجمعة المقبل بملعب كيجالى بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

واللاعبات هن: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد ،حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله ، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم ، نهى طارق سيد صابر ،حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.