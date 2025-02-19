شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل الدفع بـ محمد عبد الله أساسياً مع الأهلى فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تتجه النية لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواصلة الدفع باللاعب الشاب محمد عبد الله أساسياً في مركز الجناح الأيمن خلال مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وتألق محمد عبد الله في مركز الجناح الأيمن خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب برج العرب ، حيث صنع هدفًا كما أرسل تمريرتين مفتاحيتين لإمام عاشور وجراديشار تسببتا في هدفين في النهاية للأهلي خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي بنتيجة 4ـ0 ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

بعيداً عما سبق ، كشف الإعلامي سيف زاهر والمذيع بقنوات أون تايم سبورتس، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، نجحت في الحصول على مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته بأمريكا ووجه الإعلامي سيف زاهر، الشكر لمجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي و سيف الوزيري نائب رئيس المتحدة علي المجهودات المبذولة مؤخرا و رعايتها للعديد من الاتحادات الرياضية و الأبطال الرياضيين و تطوير الإعلام الرياضي بمختلف مجالاته وعلي رأسها قنوات أون تايم سبورتس .

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة عن تنظيم معسكر خارجي لفريق الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025 وشهد توقيع عقد الشراكة بين الجانبين كل من مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيى لطفي، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ممثلة في المهندس أيمن فتحي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد شمس، وعضوي المجلس المهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، ويتخلله مباراة ودية يوم 8 يونيو أمام أحد الفرق المكسيكية، ضمن استعدادات الفريق للبطولة العالمية ، وتسعى المتحدة للرياضة إلى توفير كل سبل الدعم للنادي الأهلي لضمان أفضل إعداد ممكن قبل خوض المنافسات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لدعم ممثل الكرة المصرية في المحافل الدولية.