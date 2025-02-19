الامارات | معاقبة شرودر وعلي وحميد عباس بعد أحداث مباراة النصر والوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الأخير منع مدير فريق النصر علي عباس من مرافقة فريقه ثلاث مباريات وتغريمه 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة والإساءة له عبر الوسائل الإعلامية، ومنع إداري فريق النصر حميد عباس من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة، كما تم أيضا منع مدرب الفريق ألفريد شرودر من مرافقة فريقه مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف درهم.

وقررت اللجنة كذلك توجيه عقوبة الإنذار لنادي النصر وتغريمه 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل تجاه الحكم المساعد الثاني ولاعبي الفريق المنافس.

وجاءت هذه القرارات الانضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والوصل ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين التي قادها الحكم أحمد سالم خلفان وانتهت بفوز الوصل بهدف نظيف.