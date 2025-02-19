شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحسم مصير شيكابالا أمام الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على موقف موقف محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، من حيث المشاركة فى القمة من عدمه حيث يواصل الخضوع للبرنامج التأهيلى الخاص به.

و اجتاز شيكابالا الاختبارات الطبية وتأكدت جاهزيته بدنيا الا ان القرار النهائي لمشاركته من عدمه فى المباراة بيد بيسيرو والذى سيحدد مدى الحاجة الى جهود اللاعب او لا وفقا لرؤيته الفنية، خاصة وان اللاعب لم يشارك فى المباراة الماضية.

كما يسعى الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، تجهيز كل من الرباعى محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد، للمباراة بعد استعادة جهودهم خاصة وانهم لم يشاركو مع الفريق امام بتروجت بسبب الحصول على الانذار الثالث بينما محمود جهاد للطرد.