شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي لـ الخليج 365: الأهلى لم يطلب التعاقد مع محمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي حقيقة الأنباء المتداولة حول طلب النادى الأهلي التعاقد مع محمد حمدى لاعب الفريق البترولى المعار إلى الزمالك حتى نهاية الموسم،وذلك بعد إنتهاء إعارته إلى القلعة البيضاء.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأهلى لم يطلب التعاقد مع محمد حمدي،مؤكداً أن اللاعب مستمر داخل نادى الزمالك حتى انتهاء إعارته وبعدها سيتم حسم مصيره أخر الموسم،حسب العروض التى ستقدم له.

و يحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 14 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات و3 خسائر.