شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه ألو ايجبت وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، فريق ألو ايجبت وديا اليوم الأربعاء على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية ضمن برنامج الاعداد لأمم أفريقيا للشباب .

ويخوض المنتخب حاليا معسكرا مفتوحا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والمقرر إقامتها في كوت ديفوار 2025.

ويهدف هذا المعسكر لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل خوض تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تؤهل إلى كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.

كما يسعى الجهاز الفني إلى تجربة عناصر جديدة لضمان اختيار أفضل تشكيلة ممكنة قبل انطلاق البطولة القارية.

شهدت القائمة تواجد 29 لاعبًا من مختلف الأندية المصرية، بالإضافة إلى بعض اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والأفريقية.



وضمت القائمة الأسماء التالية.



حراسة المرمى:

محمد ريشة (البنك الأهلي)

حمزة خالد (بتروجيت)

خط الدفاع:

محمد جمال (بتروجيت)

محمود عصام (إنبي)

إياد صلاح (المقاولون العرب)

هشام فؤاد (بتروجت)

بلال موسى (محترف – هولندا)

أحمد حمدي (بتروجيت)

مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)

إبراهيم عادل (الأهلي)

أحمد حلمي (بتروجت)

طارق فوزي (الأهلي)

ياسين ياسر (البنك الأهلي)

خط الوسط:

عبد الرحمن كتكوت (الإسماعيلي)

سيف سفاجا (إنبي)

سوني (محترف بإنجلترا)

يوسف جلال (مودرن سبورت)

مروان محمود (زد إف سي)

عمر أحمد القط (الإسماعيلي)

الأجنحة وصناع اللعب:

محمد أشرف مرازيق (محترف – قبرص)

عمر وائل (مودرن سبورت)

عمار ياسر (الزمالك)

يوسف شلبي (مودرن سبورت)

سليم سليمان (مودرن سبورت)

عمر ياسر (زد إف سي)

كريم توفيق (زد إف سي)

خط الهجوم:

يوسف هيثم هوندا (بتروجت)

السيد ربيع (الإسماعيلي)

يوسف محمد صابر (سيراميكا)

محمد منصور (محترف – إسبانيا)