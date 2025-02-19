شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين أشرف داري ومصطفى العش لقيادة دفاع الأهلي بقمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي مصطفى العش وأشرف داري لاعبي الفريق الأحمر، للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما غاب الثنائي عن المشاركة الأساسية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالمسابقة.

وغاب مصطفى العش عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف نظرا لطرده في مباراة غزل المحلة بالدوري، فيما تواجد أشرف داري على دكة البدلاء في مواجهة الدراويش قبل أن يشارك في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، من أجل تجهيزه للمشاركة أساسياً في ديربي القاهرة مساء السبت المقبل.

وتعد أسهم مصطفى العش أكبر من فرصة أشرف داري في المشاركة أساسياً في مباراة القمة، لاسيما وأن كولر يدرس استمرار اللعب بطريقة 3 - 4 - 3 ، بحيث يلعب محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش في الدفاع وأمامهم الرباعي كريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا "أفشة" وإمام عاشور، وأمامهم كلا من محمد عبد الله وحسين الشحات ونيتس جراديشار.

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من جهازه المعاون تقريراً عن الصفقات التى أبرمها نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

ودعم نادي الزمالك صفوفه بـ4 صفقات شتوية هم: محمود جهاد لاعب وسط فاركو، أحمد حسام مدافع الجونة، صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي وأحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي.

وفاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.