شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الزمالك وجروس لتسوية مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، للوصول الى اتفاق بشأن مستحقاته المتأخرة لدى النادى خاصة وانه تم توجيه الشكر له بشكل مفاجئ دون الحصول على مستحقاته والتى تبلغ قيمة الشرط الجزائي فى عقده.

وتأتى الجلسة فى ظل تهديد جروس باللجوء لفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته وأمهل المجلس الابيض مدة 3 ايام الحصول على مستحقاته قبل التصعيد للاتحاد الدولى.

كان الزمالك عقد جلسة مع جروس قبل مواجهة بتروجت ويوم وصول بيسيرو الا انها لم تثمر عن الوصول الى اتفاق لتمسك جروس بالحصول على مستحقاته، وهو ما جعله يمهل الزمالك للحصول عليها قبل التصعيد للفيفا.