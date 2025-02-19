شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري، مشعلاً المنافسة مع الأهلي صاحب المركز الثاني، والزمالك الذي يحتل الترتيب الثالث، قبل مواجهة القمة التي تجمع القطبين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والطلائع

يستعد بيراميدز لمواجهة فريق طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

نتيجة المباراة الأخيرة لبيراميدز

نجح فريق بيراميدز في الفوز بالجولة 14 من الدوري على مودرن سبورت بهدف نظيف، ليعود السماوي إلى المركز الأول بجدول الترتيب.

أرقام بيراميدز قبل مباراة الطلائع

خاض فريق بيراميدز 14 مباراة خلال دوري الموسم الجاري، فاز خلالهم في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف، محققاً 33 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز وطلائع الجيش المرتقبة في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.