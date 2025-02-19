شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة المحلة استعداداً للإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة غزل المحلة في الدوري، وذلك استعداداً للمواجهة المقبلة للفريق البورسعيدي، أمام الإسماعيلي، والتي تجمع الفريقين في تمام الرابعة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

يترقب الجهاز الفني للنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة غداً الخميس، للتعرف على منافس الفريق البورسعيدي في الدور ربع النهائي، وكان المصري تأهل في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

وينتظر المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين لمجموعاتهم وهم، سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى، نهضة بركان المغربي، متصدر المجموعة الثانية، واتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الثالثة.

من ناحية أخرى، وضع الجهاز الفني للنادي، برنامجاً خاصاً لتجهيز عصام ثروت حارس مرمى الفريق العائد من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الاثنين الماضي على الملعب الفرعي لاستاد الكلية الحربية مشاركة الحارس عصام ثروت للمرة الأولى منذ نحو سبعة أشهر وذلك بعد إجراءه لجراحة الرباط الصليبي واتمامه بنجاح لبرنامجه التأهيلي والعلاجي بمركز اسبيتار الطبي بالعاصمة القطرية الدوحة بمتابعة مستمرة من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات.