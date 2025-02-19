شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يصحح أخطاء الجونة قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، تصحيح أخطاء لاعبيه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز، والمقررة يوم السبت المقبل.



وحقق الاتحاد السكندري فوزا قاتلا على حساب الجونة بهدف دون رد، ليحصد 3 نقاط ثمينة تضاف إلى رصيده في بطولة الدوري، وجاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق فادي فريد عند الدقيقة 87 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة توقف رصيد الجونة عند 10 نقاط، ليتراجع الفريق إلى الخامس عشر بقائمة ترتيب دورى nile.



وركز عبد العال خلال التدريبات الأخيرة على علاج القصور الهجومي، بعدما لاحظ غياب الفاعلية الهجومية لفريقه أمام الاتحاد، حيث لم يسدد لاعبوه سوى مرة واحدة فقط على مرمى المنافس طوال اللقاء، وهو ما اعتبره سببًا رئيسيًا في عدم قدرة الفريق على إيجاد الحلول وتحقيق نتيجة إيجابية.



وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التعامل مع المباريات الأربع المقبلة على أنها مواجهات مصيرية، مؤكدًا أنها ستكون حاسمة في تحديد موقف الفريق بجدول الترتيب قبل الدخول في المرحلة الثانية من الدوري، والتي ستشهد صراعًا شرسًا في مجموعة الفرق المهددة بالهبوط.



ويعمل الجهاز الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين، الذين تعاهدوا على القتال فيما تبقي من مباريات بالمرحلة الأولى للدوري، مع تكثيف التدريبات الفنية والتكتيكية لضمان ظهور الفريق بشكل أقوى أمام سيراميكا، في محاولة لتحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب