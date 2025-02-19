شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 23 بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة الـ 23 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من،الزهور مع الزمالك و القناة مع الأهلى و الجزيرة مع المعادى و سبورتنج مع البنك الأهلى و هليوبوليس مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع دلفى و سموحة مع الطيران .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .