شكرا لقرائتكم خبر عن زد يجهز الصفقة الجديدة للمشاركة في مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني لفريق زد، تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، برنامجاً خاصاً لتجهيز الرواندي رفائيل يورك الوافد الجديد إلى الفريق، للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري، بعد انضمامه إلى النادي بعقد يمتد لمدة موسمين خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي، ويجيد صاحب الـ 25 عاما اللعب في مركز لاعب الوسط والجناح الأيسر.

من ناحية أخرى، حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم لاستعادة العروض القوية في المباريات المقبلة بالدوري، لإعادة الفريق إلى المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري ومنافسة الكبار، خاصة وأن الفريق يمتلك قواماً مميزاً من اللاعبين القادرين على تخطي تلك المرحلة واستعادة النتائج الإيجابية.

ويستأنف فريق الكرة الأول بنادي زد، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث زد عن الابتعاد عن دائرة الخطر في قاع جدول الترتيب خلال المباريات المقبلة.