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الامارات | الشارقة إلى ربع نهائي «أبطال آسيا 2» بركلات الترجيح

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الشارقة إلى ربع نهائي «أبطال آسيا 2» بركلات الترجيح 1/3
  • الامارات | الشارقة إلى ربع نهائي «أبطال آسيا 2» بركلات الترجيح 2/3
  • الامارات | الشارقة إلى ربع نهائي «أبطال آسيا 2» بركلات الترجيح 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الشارقة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية 2، بعد تغلبه، أمس، على ضيفه فريق الحسين إربد الأردني بركلات الترجيح 3- صفر، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشارقة، علماً بأن الوقت الأصلي من المباراة، التي امتدت إلى أربعة أشواط، انتهى بفوز الحسين بهدف دون رد.

وكان الشارقة قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأردن، الأسبوع الماضي، بهدف نظيف.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الحسين الأردني بهدف نظيف، سجله اللاعب محمود المرضي في الدقيقة «41»، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية، في المقابل أهدر الشارقة العديد من الفرص على مدار شوطَي المباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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