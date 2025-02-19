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الامارات | الوصل يواجه السد في ثُمن نهائي «نخبة آسيا»

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الوصل يواجه السد في ثُمن نهائي «نخبة آسيا» 1/3
  • الامارات | الوصل يواجه السد في ثُمن نهائي «نخبة آسيا» 2/3
  • الامارات | الوصل يواجه السد في ثُمن نهائي «نخبة آسيا» 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الوصل مع السد القطري في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما أنهى مرحلة المجموعات محتلاً المركز الخامس، إثر خسارته من الهلال السعودي صفر-2، أمس، على استاد زعبيل في دبي.

وجمّدت الخسارة رصيد الوصل عند 11 نقطة، خلف السد الذي حل رابعاً بـ12 نقطة، فيما تصدرت الأندية ، الهلال والأهلي والنصر، المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

ومن المقرر أن يقام الدور الثاني بنظام الإقصاء المباشر، إذ تُلعب مباريات الذهاب في الثالث أو الرابع من مارس المقبل، في حين تُجرى مباريات العودة في 10 أو 11 من الشهر ذاته. وتقدم الهلال بالهدف الأول عبر ماركوس ليوناردو، بعد كرة مرتدة من حارس الوصل تابعها في الشباك (13).

وعزز سالم الدوسري النتيجة من كرة عرضية من عبدالله الحمدان، غمزها في الشباك (49).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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