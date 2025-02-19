الامارات | قرعة كأس منصور بن زايد لكرة القدم اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المُنظمة لـ«كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025»، مؤتمراً صحافياً، الساعة 11 من صباح اليوم، للكشف عن تفاصيل النسخة الـ12 من البطولة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحافي إجراء قرعة المنافسات، إلى جانب الإعلان عن الفرق المشاركة والرعاة ولائحة البطولة، وذلك في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

وستعلن اللجنة المنظمة أيضاً عن الفعاليات المصاحبة للبطولة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك.