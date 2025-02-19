الامارات | «تايغر» يتصدر بطولة الإمارات للمواي تاي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي تايغر الترتيب العام للأندية المشاركة في بطولة الإمارات للمواي تاي، التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام، واختتمت فعالياتها، أول من أمس، في سبيس أرينا بأبوظبي، بمشاركة 842 مقاتلاً من 61 نادياً بتنظيم وإشراف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وجاءت صدارة «تايغر» برصيد 34 ميدالية ملونة، وجاء ثانياً نادي أبوظبي مواي تاي بـ31 ميدالية، وثالثاً نادي دراجون تيم أوزبكستان برصيد 34 ميدالية، ورابعاً منتخب العراق برصيد 14 ميدالية.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله سعيد النيادي، عن فخره بالنجاحات التي حققتها البطولة وما شهدته من مشاركة إقليمية وقارية بجانب الأندية المحلية.