الامارات | النصر يبحث عن فوز معنوي أمام أهلي صنعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف النصر، عند الثامنة من مساء اليوم، فريق أهلي صنعاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال الخليج لكرة القدم، وينشد النصر تحقيق فوز معنوي، بعد أن نجح في حسم صدارة المجموعة الأولى قبل لقاء اليوم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، فريق دهوك العراقي، الذي ضمن أيضاً الصعود ليرافق العميد إلى الدور نصف النهائي، بينما ودّع فريق أهلي صنعاء البطولة رسمياً، إذ يمتلك ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد وأربع هزائم.

ويبحث النصر عن العودة إلى الانتصارات، بعد الخسارة من الوصل في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، والفوز اليوم يُعيد الفريق إلى أجواء الانتصارات من جديد، قبل المشاركة في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية التي يتطلع إلى الظفر بها، وهي الهدف الأساس الذي يعمل عليه مجلس الإدارة والجهاز الفني في الموسم الجاري، عقب الفوز بلقب السوبر الإماراتي القطري.

وعقب صعوده إلى الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية، وتصدره المجموعة برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد، ينتظر النصر تحديد الفريق الذي سيقابله في المرحلة المقبلة، وسيكون أمام القادسية الكويتي أو الرفاع البحريني، حيث يتنافس الفريقان على المركز الثاني، بعدما حسم الاتفاق السعودي صدارة المجموعة الثانية.

وعانى النصر خلال الفترة الأخيرة مشكلات فنية بسبب رحيل أبرز لاعبيه المغربي عادل تاعرابت، الذي انتقل إلى الشارقة، إضافة إلى إصابة الهداف غابياديني، لكن إدارة النادي تحركت بسرعة، وضمت المهاجم السويسري هاريس، والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا، وقد يغيب المهاجم السويسري هاريس اليوم بسبب الإصابة القوية التي تعرّض لها في مواجهة الوصل.