دوري أبطال أوروبا: بايرن إلى ثمن النهائي بهدف قاتل أمام سلتيك

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : قاد البديل الكندي ألفونسو ديفيس فريقه بايرن ميونيخ للتأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدف التعادل 1 1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليستفيد عملاق البافاري من فوزه 2 1 ذهابا في الملحق المؤهل.

ومنح الألماني نيكولاس غيريت كوهن (63) التقدم لسلتيك، قبل أن يفرض البديل ديفيس التعادل (90+4).

ويلتقي بايرن، الطامح لاحراز اللقب للمرة الاولى منذ عام 2020 عندما توج على حساب باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي بهدف وحيد للفرنسي كينغسلي كومان، في الدور المقبل مع مواطنه باير ليفركوزن أو أتلتيكو مدريد الإسباني.

ودخل بايرن اللقاء على خلفية ست مباريات بلا هزيمة في مختلف المسابقات، كان آخرها تعادلا سلبيا بطعم الفوز أمام ليفركوزن مطارده المباشر في الدوري، ليحتفظ العملاق البافاري بفارق الثماني نقاط أمام حامل اللقب في صدارة الترتيب قبل 12 جولة على نهاية الموسم.

وحافظ النادي البافاري على سجله الناصع في ميونيخ في الـ "تشامبيونزليغ" حيث لم يخسر منذ نيسان/أبريل 2021، في سلسلة من 21 مباراة.

وعلى ملعب أليانتس أرينا، استهل أصحاب الأرض اللقاء بقوة وأوشك سيرج غنابري على تسجيل باكورة أهدافه هذا الموسم في المسابقة القارية لكن رأسيته أُبعدت من على خط المرمى (6).

وكاد سلتيك أن يفتتح التسجيل عندما سرق كالوم ماكغريغور الكرة على مقربة من منطقة جزاء بايرن، قبل أن يتقدم منفردا لكن تسديدته علت المرمى (7).

وواصل سلتيك ضغوطاته فحصل على ثلاث فرص خطيرة في غضون دقيقتين وسط ضياع في دفاع بايرن، فأبعد البرتغالي رافايل غيريرو كرة كوهن وهي في طريقها الى المرمى (16)، قبل ان يهدر الياباني داتزين ماييدا فرصة التقدم مرتين بغرابة (16 و18).

وتصدى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل لتسديدة قوية من الهداف الانكليزي هاري كاين (22).

وحاول يوزوا كيميتش ايضا تهديد مرمى شمايكل بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجانب المرمى (38).

وحرمت العارضة كاين صاحب 7 أهداف في المسابقة القارية الام هذا الموسم من افتتاح التسجيل اثر تسديدة من داخل المنطقة (44).

وشهد مطلع الشوط الثاني خروج كاين الذي كانت تحوم شكوك حوله قبل المباراة بسبب الاصابة، ليحل مكانه الفرنسي كومان.

واستبسل مجددا شمايكل في الذود عن مرماه بعد أن تصدى لانفرادية ليون غوريتسكا (48).

واستغل سلتيك قلة تركيز دفاع بايرن للانقضاض على احدى الكرات قبل ان يمرر ماييدا الى كوهن، لاعب بايرن السابق مع فريقه الرديف، والذي لم يتوان عن ايداع الكرة في المرمى (63).

وما لبث أن دفع المدرب البلجيكي فنسان كومباني بالثنائي ديفيس ولوروا سانيه مكان غيريرو وغنابري (64).

وأضاع غوريتسكا مرة اخرى فرصة ذهبية للتسجيل بعدما مرر له كيميتش كرة عرضية متقنة، فمرت رأسيته على بعد سنتمترات من القائم (73).

وبعد تبادل للتمرير مع الفرنسي مايكل أوليسيه، اخترق سانيه منطقة جزاء سلتيك قبل ان يسدد كرة مقوسة مرت قريبة من المرمى (76)، ثم تصدى شمايكل ببراعة لصاروخية كيميتش (79).