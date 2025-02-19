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الامارات | الجزيرة يتعاقد مع الإنجليزي غولزار

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أحمد طارق - أبوظبي 0 تبليغ

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  • الامارات | الجزيرة يتعاقد مع الإنجليزي غولزار 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الكرة في نادي الجزيرة عن تعاقدها مع اللاعب الإنجليزي، ليث غولزار، ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وذكرت الشركة على منصة «إكس» أنها أكملت إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط، ليث غولزار، قادماً من برايتون ألبيون الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 2028.

ويُعدّ اللاعب البالغ من العمر (18 عاماً) ثالث صفقة يبرمها «فخر أبوظبي» في فئة المقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعاقد مع مدافع المنتخب المغربي الأولمبي إلياس الكريمي، بعقد يمتد إلى عام 2029، كما ضم المغربي نسيم الشاذلي قادماً من الوداد المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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