الامارات | 24 فعالية رياضية متنوعة تُقام في دبي خلال أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 24 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة، خلال الأسبوع الجاري، من بينها ست بطولات دولية، تقام بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، وتتوزع الفعاليات الـ24 في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ويتصدرها طواف الإمارات العالمي للرجال، وألعاب دبي، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، والكأس الذهبية للبولو، وكأس أبطال الكريكت الدولي، وسباق سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية.. وتالياً تفاصيل الفعاليات الـ24:

. مرحلة دبي ضمن النسخة السابعة من طواف الإمارات العالمي للرجال، تنطلق بعد غدٍ.

. النسخة السادسة من «ألعاب دبي» تنطلق، غداً، في دبي فستيفال سيتي.

. النسخة الـ25 من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للسيدات.

. كأس أبطال الكريكت الدولي في استاد دبي الدولي للتنس.

. الكأس الذهبية للبولو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

. سباق تحدي سبينس 92 دبي للدرّاجات الهوائية يوم الأحد المقبل.

. بطولة الإمارات الوطنية الثانية للفنون القتالية المختلطة.

. بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز (دوغا) خلال يومَي 21 و22 فبراير.

. بطولة الكريكت في الدورة الرياضية العمالية السادسة على ملاعب دبي القابضة لسكن العمال.

. بطولة الإمارات الـ16 للبوتشيا لمتلازمة داون في مركز دبي لأصحاب الهمم.

. بطولة كرة اليد في ألعاب مدارس دبي في نادي شباب الأهلي.

. مسابقة داسا لألعاب القوى في مدينة دبي الرياضية.

. بطولة بيج بانج للملاكمة في قاعة ذا سبيس للفعاليات الرياضية.

. سباق قناة دبي للجري في حي دبي للتصميم.

. سباق الجري من أجل التعليم على شاطئ كايت بيتش.

. سباق سبينس دبي 92 للأطفال في مدينة إكسبو دبي.

. مسيرة المشي من أجل التوعية بالصدفية في حديقة الصفا.

. سباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 قدماً في نادي زوارق شاطئ دبي.

. سباق دبي للاستثمار للجري في حديقة دبي للاستثمار.

. مسيرة لولو للمشي في حديقة الممزر.

. كأس إعمار للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية.

. سباق ويل رن للجري في براري دبي.

. نصف ماراثون ترايستار في ميدان.

. مؤتمر سيجما أوراسيا للألعاب الإلكترونية في فستيفال أرينا.