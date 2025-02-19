الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
أستون فيلا - ليفربول 23:30
بوروسيا دورتموند - سبورتينج لشبونة 21:45
ريال مدريد - مانشستر سيتي 00:00
آيندهوفن - يوفنتوس 00:00
باريس سان جيرمان - ستاد بريست 00:00
دوري أبطال آسيا 2
شباب الأهلي - الوحدات 20:00
التعاون - الوكرة 22:00
دوري أبطال الخليج
النصر - أهلي صنعاء 20:00
دهوك - ظفار 20:00
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