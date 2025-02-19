شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل يهدد المقصرين فى إنبى بالاستبعاد قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 19 فبراير 2025 01:30 ص
هدد محمد إسماعيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى المقصرين بالاستبعاد من صفوف الفريق البترولى بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة وابتعاد الفريق عن الانتصارات وأخرها التعادل مع سيراميكا فى الجولة الماضية بهدفين لمثلهما.
وشدد إسماعيل على اللاعبين بأن المقصر لن يكون له مكان فى الفريق،خاصة أن النتائج أصبحت غير مرضية للجهاز الفني ومجلس الإدارة الذى طلب تقريراً مفصلاً وشاملاً من المدرب عن أسباب التراجع بهذا الشكل وابتعاد الفريق عن نغمة الانتصارات فى الفترة الماضية.
ويستعد فريق إنبي لمواجهة فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" فى لقاء لن يكون سهلاً على الفريق البترولي الذى يبحث فيه عن تصحيح المسار.
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