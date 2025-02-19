شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش 3 - 1 فى ختام الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1 على صعيد الجولة الختامية للدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2024 بالمجموعتين الأولى والثانية. وواصل فريق الأهلى تصدر المجموعة الأولى ليتأهل إلى دورالثمانية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، يوم 22 فبراير الجاري.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).