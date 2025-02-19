شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات كبار الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى كلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسات خاصة بينهم قبل مواجهة الزمالك بالجولة المقبلة ببطولة الدوري، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود لديهم للفوز بالقمة.

ويحرص ثلاثى الأهلى محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية المعتادة.

الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق الفوز على الزمالك فى ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وفى السياق ذاته، فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.