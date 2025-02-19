شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط المباريات يحرم علي ماهر من حضور قرعة ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حرم ضغط مباريات النادي المصري، علي ماهر المدير الفني للفريق، من حضور مراسم قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بقطر.

وينتظر المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين لمجموعاتهم وهم، سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى، نهضة بركان المغربي، متصدر المجموعة الثانية، واتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الثالثة.

ويعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خلال الساعات القليلة القادمة، اجتماعًا طارئًا وذلك لمناقشة سوء نتائج وعروض الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة الأخيرة رغم قيام المجلس بتوفير جميع متطلبات الفريق.

وقرر المجلس خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق، وذلك بعد الخسارة مساء اليوم أمام فريق غزل المحلة بهدف للا شىء.

وحقق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب المصرى البورسعيدى بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ختام الجولة الـ14 لمسابقة دورى نايل.

أحرز هدف المحلة محمد أشرف "بن شرقى" في الدقيقة 53 من خطأ لمحمود حمدى حارس مرمى المصرى البورسعيدى الذى فشل في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، لينقض عليها لاعب المحلة ويودعها في المرمى الخالى من حارسه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد المصرى عند 23 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.