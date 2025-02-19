شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول تدريب للزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، أول تدريب لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم السبت، المقبل، حيث كان الفريق حصل على راحة سلبية أمس الاثنين، عقب التعادل مع بتروجت بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر.

- بيسيرو عقد جلسة مع اللاعبين وانتقد الأداء في مواجهة بتروجت الماضية، وشدد على ضرورة التركيز بكل قوة في مواجهة الأهلي.

- بيسيرو طالب بالسرية التامة على التدريبات وعدم الإدلاء بأى تصريحات تخص غيابات أو إصابات اللاعبين لحين مواجهة المارد الأحمر.

- المدير الفنى قرر إقامة معسكر مغلق بداية من غد الأربعاء فى الإسماعيلة، والعودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

- أحمد فتوح واصل التأهيل بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، واللاعب بنسبة كبيرة جدًا خارج لقاء القمة.

- محمود جهاد تعرض لإصابة "مزق في العضلة الخلفية" في التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة بتروجت، وأصبح مستبعد من لقاء القمة.

- مصطفى شلبي يعاني من إجهاد عضلى وفرص لحاقه بمباراة القمة كبيرة.

- أحمد زيزو سيكون جاهزًا لمواجهة الأهلي في ظل عدم تعرضه لإصابة كبيرة ويتم تجهيزه في الأيام الحالية.