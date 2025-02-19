شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتعادل مع المغرب سلبيا فى أولى مباريات الدورة الودية بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكأس التعادل السلبي في أولى مبارياته الودية أمام المغرب، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الودية بالمغرب، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: عمر عبد العزيز - معاذ محمد - محمد البنداري - مهند الشامي - أدهم فريد - عمر العدوي - علي بسيوني - كريم جمعة - أنس رشدي - محمد حمد - زياد أيوب.

ووصلت بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب ظهر الأحد الماضى استعدادا لخوض الدورة التي تضم منتخبات مصر والمغرب والسنغال وزامبيا ويترأس البعثة مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة: بلال عطية، حمزة الدجوي، فارس فخري، عمر عبد العزيز، أنس رشدي، سيف رفعت، علي بسيوني، أدهم فريد، آدم محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.