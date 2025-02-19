شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقترب مصطفى شلبي، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من التواجد فى مواجهة الأهلى المقرر لها يوم السبت المقبل، لاسيما وأن اللاعب لم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء.
ويعانى مصطفى شلبي من إجهاد عضلي، وتم تحديد برنامج تأهيلى خاص للاعب من أجل تجهيزه لمباراة القمة، ليقترب بقوة من المشاركة مع الفارس الأبيض.
ويلتقى الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، استعاد خدمات كل من محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد، في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، والتي جاءت كالتالى..
إيقاف مصطفى شلبي محمد علي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.
بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات فى نفس المباراة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز