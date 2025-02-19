شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مصطفى شلبي، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من التواجد فى مواجهة الأهلى المقرر لها يوم السبت المقبل، لاسيما وأن اللاعب لم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء.

ويعانى مصطفى شلبي من إجهاد عضلي، وتم تحديد برنامج تأهيلى خاص للاعب من أجل تجهيزه لمباراة القمة، ليقترب بقوة من المشاركة مع الفارس الأبيض.

ويلتقى الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.