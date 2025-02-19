شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 18 – 2 – 2025 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الثلاثاء 18 – 2 – 2025 مباريات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بإقامة مباراتين، حيث واجه زد نظيره طلائع الجيش، بينما التقى المصرى مع غزل المحلة.

المحلة يحقق فوزا غاليا على المصرى بهدف بن شرقى

حقق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ختام الجولة الـ14 لمسابقة دورى نايل .

طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 بدورى Nile

فاز فريق طلائع الجيش على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".