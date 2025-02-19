شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح الرخصة الأفريقية B 8 و B 9.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منطقة القاهرة لكرة القدم، غدا الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين، للمجموعتين الثامنة والتاسعة، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

ومن المقرر أن يشهد محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، افتتاح الرخصة الأفريقية B8 وB9 غدا بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتأتى هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية في مصر.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمدربين الذين تم قبولهم للمشاركة في الدورة.

وتضم لجنة الإشراف للدورة عاطف عطية رئيس لجنة المدربين بالقاهرة ومحمد طه مقرر لجنة المدربين وكريم علام.