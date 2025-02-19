شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18/2/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18/2/2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها فور أساطير العالم على الأساطير المصريين بركلات الترجيح 6-5، وتذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر قمة الأهلي والزمالك ومباريات الجولة الـ15، وأون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية، وعمر مرموش يصل القاهرة 16 مارس للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

فور أساطير مصر العالم على الأساطير المصرين بركلات الترجيح 6-5

حقق منتخب أساطير العالم الفوز على أساطير مصر بركلات الترجيع بنتيجة 6/5 فى المباراة التى جمعتهم رقم ٣، الحى الخامس، بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر.

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر قمة الأهلي والزمالك ومباريات الجولة الـ15

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024 – 2025 ، على رأسها مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية.. صور

كشف الإعلامي سيف زاهر والمذيع بقنوات أون سبورت، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي و سيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة.

عمر مرموش يصل القاهرة 16 مارس للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

يصل عمر مرموش إلى القاهرة يوم 16 مارس المقبل للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

رضا سليم لاعب الأهلي يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح في النمسا

أجري المغربي رضا سليم لاعب الأهلي خلال الساعات الماضية، جراحة غضروف الركبة في أحد مستشفيات النمسا، وهي الإصابة التي تسببت في رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي

الإسبانى كورو سيجورا مديرًا فنيًا لسلة الزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع الإسبانى كورو سيجورا، لتدريب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

محمود جهاد يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة بسبب الإصابة

تضاءلت فرص تواجد محمود جهاد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فى مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة

طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 بدورى Nile

فاز فريق طلائع الجيش على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر

هاني أبو ريدة يلتقي كامل أبو علي رئيس النادي المصري

التقي المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، كامل أبو علي رئيس النادي المصري بمقر الاتحاد المصري الجديد.