الامارات | العُمانية زمزم بطلة السيدات في «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة العُمانية، زمزم حمد سيف الحسني، بلقب سباق السيدات في افتتاح «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، أمس، في «مدينة دبي الدولية للقدرة» بسيح السلم، بمشاركة 106 فارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة، بينما يُقام اليوم ثاني سباقات المهرجان بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر.

وحازت زمزم الحسني المركز الأول في السباق، الذي امتدت مسافته إلى 101 كيلومتر، على صهوة الجواد «دورزوك» المملوك لـ«إسطبلات سيح السلم»، بعدما جاءت بالمركز الـ11 في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدمت إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، ثم تراجعت إلى المركز الـ11 مجدداً في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى المركز الأول وتُنهي السباق في الصدارة بالمرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، مسجلة زمناً بلغ 3:22:57 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية، ميلينا مينديز، على صهوة الجواد «بولي» المملوك لـ«إسطبلات إم 7 للقدرة»، إذ احتلت المركز الثامن في المرحلة الأولى، ثم تراجعت إلى المركز الـ20 في المرحلة الثانية، وتقدمت إلى المركز الـ14 في المرحلة الثالثة، ثم قفزت إلى المركز الثاني في ختام السباق بالمرحلة الرابعة في زمن 3:22:58 ساعات.

وحصلت على المركز الثالث الفارسة الأوروغوايانية، لوبا ليوني فاريلا، على صهوة الجواد «ويلوميري إنكور» المملوك لـ«إسطبلات إم 7 للقدرة»، حيث جاءت بالمركز الـ14 في المرحلة الأولى، وتراجعت إلى المركز الـ21 في المرحلة الثانية، ثم صعدت إلى المركز الـ17 في المرحلة الثالثة، قبل أن تُنهي السباق بحصولها على المركز الثالث في المرحلة الرابعة، مسجلة زمناً قدره 3:23:38 ساعات.