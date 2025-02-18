سرقة مجوهرات بقيمة 500 ألف دولار من منزل المهاجم الفرنسي جيرو

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سُرقت مجوهرات بقيمة 500 ألف دولار من منزل الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم لوس أنجليس أف سي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، خلال عملية سطو وقعت في وقت سابق من الشهر الحالي، حسب ما أفاد موقع "تي أم زد".

وذكر الموقع المتخصص بأخبار المشاهير نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن زوجة جيرو أبلغت عن عملية اقتحام في الخامس من شباط/فبراير بعدما اكتشفت نافذة محطمة في منزلها.

وأبلغت زوجة جيرو عن سرقة أكثر من 10 ساعات رجالية من بين العديد من الموجودات القيّمة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 500 ألف دولار، حسب ما كشف الموقع ذاته.

في المقابل، أفادت شرطة لوس أنجليس لموقع "تي أم زد" إنها تواصل التحقيق في الحادثة من دون إلقاء القبض على أي متهم.

وانضم جيرو البالغ 38 عاما مهاجم أرسنال وتشلسي الانكليزيين وميلان الإيطالي السابق والمتوّج مع منتخب "الديوك" بمونديال روسيا 2018، إلى لوس أنجليس أف سي العام الماضي.

وقاد جيرو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده لوس أنجليس أف سي للفوز بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.