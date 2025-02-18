دورة الدوحة: مدفيديف يُقصي حامل اللقب خاتشانوف

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : أقصى الروسي دانييل مدفيديف المصنّف سادسا عالميا مواطنه كارن خاتشانوف حامل اللقب من الدور الأول لدورة الدوحة في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه عليه 4 6 و7 5 و6 3 الثلاثاء.

واحتاج مدفيديف المتوّج في العاصمة القطرية عام 2023 إلى ساعتين و30 دقيقة للفوز على مواطنه المصنّف 21 عالميا، في أول فوز له على لاعب مصنّف بين الثلاثين الأوائل منذ مطلع العام الحالي.

وبعد خسارته للمجموعة الأولى، انتظر مدفيديف الشوط الـ 12 في الثانية لكسر ارسال خاتشانوف للمرة الأولى والفوز بها، قل أن يعتمد اللعب الهجومي في الثالثة التي حسمها لصالحه، فالمباراة.

وضرب مدفيديف المصنّف أول عالميا سابقا موعدا في ثمن النهائي مع البلجيكي زيزو بيرغز (58) الذي على غرار منافسه المستقبلي وصل إلى نصف نهائي دورة مرسيليا (250).

وغاب مدفيديف الفائز بـ 20 لقبا في دورات "آيه تي بي"، منها بطولة الولايات المتحدة عام 2021، عن التتويج منذ احرازه لقب دورة روما لماسترز الألف نقطة في خريف 2023.

وخسر مدفيديف الذي يتضمن سجله الوصول إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ثلاث مرات، في الدور الثاني من بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير بخسارته أمام الشاب الأميركي ليرنر تين ابن الـ 19 عاما (80 عالميا).

وبخلاف مدفيديف، لم يجد مواطنه أندري روبليف الخامس أي صعوبة للفوز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6 3 و6 4.

واحتفل الأسترالي أليكس دي مينور بعيده الـ 26 بتغلبه على الروسي رومان سافيولين 6 1 و7 5.

قال دي مينور الذي انتقد الأحوال الجوية "إنها أيام صعبة، هذه الأيام". وأضاف "الجو بارد والرياح قوية، وربما لا ترغب في الخروج من السرير. ولكن بمجرد أن تطأ قدمك أرض الملعب، عليك أن تفعل كل ما في وسعك للفوز...".

وتابع "لقد استخدمت كل أنواع التكتيكات التي كانت لديّ للمباراة وكان الأمر كله يتعلق بالبقاء على قيد الحياة أكثر من أي شيء آخر".

ويلعب لاحقا الصربي نوفاك ديوكوفيتش العائد إلى الملاعب بعد إصابته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بمواجهة الإيطالي ماتيو بيريتيني.