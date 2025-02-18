شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية زيزو لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، من جاهزية أحمد مصطفى زيزو، لمواجهة الأهلى فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، فى إطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وتعرض زيزو لإصابة عضلية فى الدقائق الأخيرة من مواجهة بتروجت الماضية، وغادر الملعب مصابًا، قبل أن يتأكد الجهاز الفنى من جاهزية اللاعب للمشاركة فى لقاء القمة، على أن يتم تحديد برنامج تأهيلى خاص خلال الفترة الحالية لتجهيزه على أكمل وجه.

وطمأن الجهاز الطبي للزمالك البرتغالى جوزيه بيسيرو على موقف "زيزو"، حيث تزايدت فرص اللاعب من اللحاق بمباراة القمة خاصة أنه يسير بشكل جيد في البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بتروجت الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واًصبح زيزو محور الأحداث فى الزمالك قبل القمة، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم، ولم يتم حسم موقفه من التجديد من عدمه مع الفريق، وذلك بعد تصريحات ميدو عن تأجيل ملف التجديد لبعد القمة، وكذلك انتظار اللاعب لموعد عقد الجلسة مع النادى للاتفاق على التجديد ومعرفة مصيره مع الأبيض.