شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى 3-2 فى ختام الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-2 على صعيد الجولة الختامية للدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 بالمجموعتين الأولى والثانية، وبذلك تأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، يوم 22 فبراير الجاري .



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).