شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية قبل كلاسيكو الدوري بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي علي مطالبة جماهير الكرة المصرية بمساعدة المحتاجين قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

وطالب أفشة المصريين بمساعدة المحتاجين قبل قدوم الشهر المبارك.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي : "كل سنه وحضراتكم طيبين احنا في أيام مفترجه وفيها سباق كله للخير وعلي الخير أفتكر أن الحياه مشاركة وأن ربنا سبحانه وتعالي وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وصونا علي التراحم والتعاون ، اللي يقدر يساعد المحتاج ولو بأقل قليل التجارة مع ربنا كلها مكاسب ورزق والأيام دي ما تتعوضش ، أي مساعدة مباشرة ومتنساش الأقربون أولي أحنا شعب أطيب وأجدع وأكرم منه مفيش أتربينا كده وهنفضل كده بإذن الله".



رسالة أفشة

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

في سياق أخر، يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مصطفى العش مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى العش عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة بعد حصوله على الكارت الأحمر فى مباراة غزل المحلة والتي فاز بها الأهلى بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتعاقد الأهلى مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادى زد إف سى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.