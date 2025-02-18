شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يحقق فوزا غاليا على المصرى بهدف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ختام الجولة الـ14 لمسابقة دورى نايل .

أحرز هدف المحلة محمد أشرف "بن شرقى" في الدقيقة 53 من خطأ لمحمود حمدى حارس مرمى المصرى البورسعيدى الذى فشل في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء لينقض عليها لاعب المحلة ويودعها في المرمى الخالى من حارسه .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر ، بينما توقف رصيد المصرى عند 23 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب .

جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى :-

- حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: محمد جابر - أحمد كاستلو - - عمرو الجزار - يحيى زكريا.

- الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي .

- خط الهجوم: محمد أشرف - عبده يحيى - بن حمودة.

جاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.