شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدا لمواجهة الزمالك ويعسكر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي أن يستأنف فريقه التدريبات علي ستاد مختار التتش غدا الأربعاء بعدما حصل اللاعبين علي راحة اليوم علي أن يدخل الفريق معسكر مغلق بداية من الخميس المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

في سياق أخر، يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مصطفى العش مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى العش عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة بعد حصوله على الكارت الأحمر فى مباراة غزل المحلة والتي فاز بها الأهلى بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتعاقد الأهلى مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادى زد إف سى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.